У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг

Киевский районный суд Крыма, который контролирует Россия, арестовал активиста на два месяца. Фото: storage1a.censor.net

Жена крымского активиста Олега Приходько заявила, что российские спецназовцы во время обыска накануне задержания забрали крымскотатарский и красно-черный флаги.

В Симферополе Любови Приходько сообщили, что она является свидетелем по этому делу, пишут "Крым. Реалии"

"Они обыскивали все, выпотрошили все шкафы, изъяли крымскотатарский флаг, красно-черный флаг, два ноутбука, телефон, ну, и безделушки. А потом нашли взривчатку. После обыска я оделась и мы поехали в Симферополь, там составили протокол, я как свидетель. Когда прочитала это все - была в шоке. На самом деле нет такого. Тем более мы не бываем в том гараже, где российские силовики обнаружили взрывчатку. Потом подумала, что такие же схемы они отрабатывали и с Балухом, и с Сенцов ", - рассказала жена Приходько.

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О задержании активиста сообщил украинский политик из Евпатории Эдуард Леонов 10 октября. Любовь Приходько также задержали.

Сотрудники ФСБ обвиняют Приходько по статьям российского уголовного кодекса о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и террористический акт. Позже стало известно, что Приходько обвиняют в подготовке подрыва здания городской администрации Сак.

Киевский районный суд Крыма, который контролирует Россия, арестовал активиста на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 10 декабря.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство о незаконном лишении свободы из-за ареста в Крыму проукраинского активиста.

Фигурантов российского дела "крымских диверсантов", украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова нашли в московском СИЗО "Матросская тишина".