Пленных украинцев нашли в московском СИЗО

Украинцев нашли в московском СИЗО. Фото: Крим.Реалии

Фигурантов российского дела "крымских диверсантов", украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова нашли в московском СИЗО "Матросская тишина".

О местонахождении рассказал сын Владимира Дудки Илья, пишет "Крым.Реалии".

"Вчера отца и Алексея посетил украинский консул и сообщил мне. Сегодня я написал отцу письмо через приложение ФСИН-письмо. Оно доставлен, буду ждать ответа", - рассказал он.

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Илья также рассказал, что у отца ухудшилось состояние здоровья, а лекарства, которые он получает, не помогают.

Алексея Бессарабова и Владимира Дудку задержали в оккупированном Севастополе осенью 2016-го. Обвинили в подготовке диверсий на территории полуострова. 4 апреля 2019-го Севастопольской городской суд приговорил обоих к 14 годам заключения и назначил штраф Дудке 350 тыс. рублей, а Бессарабову - 300 тыс. рублей.