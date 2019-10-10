Пленных украинцев нашли в московском СИЗО

Фигурантов российского дела "крымских диверсантов", украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова нашли в московском СИЗО "Матросская тишина".
О местонахождении рассказал сын Владимира Дудки Илья, пишет "Крым.Реалии".
"Вчера отца и Алексея посетил украинский консул и сообщил мне. Сегодня я написал отцу письмо через приложение ФСИН-письмо. Оно доставлен, буду ждать ответа", - рассказал он.
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Илья также рассказал, что у отца ухудшилось состояние здоровья, а лекарства, которые он получает, не помогают.
Алексея Бессарабова и Владимира Дудку задержали в оккупированном Севастополе осенью 2016-го. Обвинили в подготовке диверсий на территории полуострова. 4 апреля 2019-го Севастопольской городской суд приговорил обоих к 14 годам заключения и назначил штраф Дудке 350 тыс. рублей, а Бессарабову - 300 тыс. рублей.
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