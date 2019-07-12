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пятница, 12 июля 2019 06:30

В оккупированном Крыму нашли убитым крымского татарина

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В оккупированном Крыму нашли убитым крымского татарина
Нашли убитым крымского татарина. Фото: РБК

В оккупированном Крыму нашли убитым крымского татарина Фахри Мустафаева, который исчез 10 июля.

Утром 10 июля Мустафаев после телефонного разговора собрался и уехал. Семье он сказал, что едет по делам в Симферополь, но за полчаса связь с человеком оборвалась, сообщил журналист Шевкет Наматуллаев, ссылаясь на родных погибшего мужчины.

На следующий день пропавшего крымского татарина нашли мертвым в селе Араматное Бахчисарайского района. По словам Наматуллаева, его убили и закопали.

Фахри Мустафаеву было 38 лет, без отца остались трое детей.

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Накануне во временно оккупированном Крыму море вынесло на берег тело крымского татарина Рашида Ягьяева, у которого к шее была привязана гиря. Инцидент произошел на одном из пляжей поселка Николаевка Симферопольского района. 61-летний погибший был предпринимателем, на аннексированном полуострове он имел торговые точки и склады. О его исчезновении родные сообщили более двух месяцев назад.

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