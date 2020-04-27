В оккупированном Крыму на коронавирус проверяют рекордное число пациентов. Фото: pixabay.com

В аннексированном Крыму госпитализировали рекордное число людей с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова, пишут "Крым. Реалии".

Согласно информации российского ведомства, за 26 апреля госпитализировали сразу 23 человека с подозрением на Covid-19. Диагнозы должны подтвердить либо опровергнуть лабораторно, однако лечение пациентов уже начали.

Еще 8 человек госпитализированы с пневмонией.

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27 апреля в Крыму подтвержден еще 1 новый случай заражения коронавирусом - заболел медработник из Кировского района.

Всего на данный момент на аннексированном полуострове зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции: 20 завезены из-за границы, 10 - из России, 40 случаев местные. В Севастополе, по последним данным, зафиксирован 31 случай коронавируса.

На всех временно оккупированных Россией территориях Украины - и на Донбассе, и в Крыму - происходит обострение эпидемиологической ситуации вследствие распространения коронавирусной инфекции.