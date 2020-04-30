В оккупированном Крыму имама оштрафовали за молитву

В Крыму суд оштрафовал за молитву. Фото: Униан

В среду, 29 апреля, в оккупированном Крыму состоялось заседание "суда", решением которого за проведение пятничной молитвы оштрафован имам мечети в Советском районе Длявер Халилов.

"Его привлекают за то, что провел джума намаз (пятничная молитва) в мечети, которая 16 лет работает. Но вдруг, оказалось что это не мечеть, а какой-то спорткомплекс, а он не имам мечети, а нарушитель закона", - рассказал адвокат Эмиль Курбединов в Facebook

Суд признал Халилова виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ ( "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка") и оштрафовал на 30 000 рублей (около 11 000 грн).

Защита считает, что "дело имама Халилова" свидетельствует о том, что под видом правосудия "суд" творит произвол и планомерно уничтожает религиозные организации в оккупированном Крыму.

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15 апреля 2020 имам Длявер Халилов был вызван в прокуратуру Советского района, где его обвинили в незаконной миссионерской деятельности. 22 апреля 2020 обвинения о привлечении к незаконной миссионерской деятельности было отменено. В результате прокуратура предъявила Дляверу Халилову новое обвинение по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ ( "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").