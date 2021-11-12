В оккупированном Крыму арестовали защитника украинских политзаключенных

 
Ексклюзивы
1/5
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 2700
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 747
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 1053
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 459
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 495
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Просмотров: 396
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 3042
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 1242
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 2106
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
1 Просмотров: 5238
Фото
Все фото
10
8
3
5
8
В Крыму силовики массово задерживают крымских татар. Среди них и женщины
В Крыму силовики массово задерживают крымских татар. Среди них и женщины
Морпехи уничтожили морской десант условного противника около Крыма
Морпехи уничтожили морской десант условного противника около Крыма
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
Крым и Карпаты засыпало снегом
Крым и Карпаты засыпало снегом
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
Видео
Все видео
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек
Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 3402
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1926
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9450
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1107
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1188
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 ноября 2021
Просмотров: 234
Птахи в траві
У вівторок я вийшов з дому рано й на березі каналу побачив дещо незвичне. Над високою травою, що росте тут вперемішку з бадиллям лободи, виднілася, ...
пятница, 12 ноября 2021 11:58

В оккупированном Крыму арестовали защитника украинских политзаключенных

  Комментировать
В оккупированном Крыму арестовали защитника украинских политзаключенных
Эдем Семедляев был задержан под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда". Фото: Telegram Денисовой

Суд Симферополя, подконтрольный властям российских оккупантов, незаконно арестовал на 12 суток и оштрафовал адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

"Подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил административное наказание в виде ареста на 12 суток и штрафа в размере 4 тысяч российских рублей адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву", - отметила омбудсмен.

По словам Денисовой, 25 октября Семедляев пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". В отношении адвоката был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ (неподчинение полиции).

Правозащитник отбывает наказание в изоляторе временного содержания г. Симферополя.

Таким образом, политзаключенные Сейтумер Сейтумеров, Арсен Абхаиров, Рэмзи Бекиров, Нариман Мемедеминов, Мемед Белялов, Эмиль Джемаденов, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рефат Алимов, Ферат Сайфуллаев, защитником которых был Семедляев, остались без адвокатской поддержки. Это нарушение права на защиту, гарантированного ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Денисова выступила за возвращение детей в школы

"Считаю действия так называемого суда давлением и запугиванием адвокатов во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий крымских татар", - сказала Денисова.

Омбудсмен призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод в оккупированном Крыму.

В Грузии начали заочно судить Михеила Саакашвили, находящегося в тюремной больнице. Ему даже не сообщили о начале судебного процесса и не привезли в суд. Подобные действия судебных властей Грузии нарушают конституционные права человека на справедливое и публичное рассмотрение судебного процесса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В оккупированном Крыму арестовали защитника украинских политзаключенных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Партизаны и охотники на тигров дали отпор французской армии

Самое читаемое
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
 1 Просмотров: 22239
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач &quot;Изоляции&quot; разговорился в суде
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач "Изоляции" разговорился в суде 1 Просмотров: 14499
Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу
Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу Просмотров: 8865
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
6
 Просмотров: 8721
&quot;Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента&quot; - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
11
 4 Просмотров: 7542
Крым
СБУ не продлевала запрет на въезд топтавшемуся в Крыму блогеру из России
СБУ не продлевала запрет на въезд топтавшемуся в Крыму блогеру из России Просмотров: 135
МИД Украины отреагировало на заявления белорусского министра о Крыме
МИД Украины отреагировало на заявления белорусского министра о Крыме Просмотров: 1908
Утвердили санкции против причастных к открытию "консульства" Никарагуа в Крыму
Утвердили санкции против причастных к открытию "консульства" Никарагуа в Крыму Просмотров: 288
МИД Беларуси назвал украинский Крым "российским"
МИД Беларуси назвал украинский Крым "российским" Просмотров: 792
"Ждем возвращения" - сестра Ротару "сорвала крышу" оккупантам заявлением о Крыме
"Ждем возвращения" - сестра Ротару "сорвала крышу" оккупантам заявлением о Крыме Просмотров: 2052
Больше всего комментируют
11
"Трансформация Зеленского в Лукашенко": к Леросу пришли с подозрением
4
Ярош обратился к добровольцам
4
Данилов посоветовал немецким социал-демократам взять домой по пять беженцев
4
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
4
Визит Зеленского в Оман не принес Украине ни копейки
Голосов: 9191
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть