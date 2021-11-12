В оккупированном Крыму арестовали защитника украинских политзаключенных

Эдем Семедляев был задержан под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда". Фото: Telegram Денисовой

Суд Симферополя, подконтрольный властям российских оккупантов, незаконно арестовал на 12 суток и оштрафовал адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

"Подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил административное наказание в виде ареста на 12 суток и штрафа в размере 4 тысяч российских рублей адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву", - отметила омбудсмен.

По словам Денисовой, 25 октября Семедляев пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". В отношении адвоката был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ (неподчинение полиции).

Правозащитник отбывает наказание в изоляторе временного содержания г. Симферополя.

Таким образом, политзаключенные Сейтумер Сейтумеров, Арсен Абхаиров, Рэмзи Бекиров, Нариман Мемедеминов, Мемед Белялов, Эмиль Джемаденов, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рефат Алимов, Ферат Сайфуллаев, защитником которых был Семедляев, остались без адвокатской поддержки. Это нарушение права на защиту, гарантированного ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности.

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"Считаю действия так называемого суда давлением и запугиванием адвокатов во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий крымских татар", - сказала Денисова.

Омбудсмен призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод в оккупированном Крыму.

В Грузии начали заочно судить Михеила Саакашвили, находящегося в тюремной больнице. Ему даже не сообщили о начале судебного процесса и не привезли в суд. Подобные действия судебных властей Грузии нарушают конституционные права человека на справедливое и публичное рассмотрение судебного процесса.