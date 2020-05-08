В МИД Украины возмутились портретом Сталина в Крыму

В оккупированном Севастополе готовятся е 9 мая. Фото: pixabay.com

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на информацию о портрете советского лидера Иосифа Сталина, размещенном в Севастополе накануне 9 мая.

В Twitter ведомства говорится, что в 1944 году режим Сталина совершил массовую этническую чистку: "... в течение трех дней более 190 тыс. крымских татар были депортированы в поездах крупного рогатого скота в Азию. Многие погибли в пути. Россия никогда не теряет шансов оскорбить местное население".

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СМИ оккупированного Крыма информируют, что в Севастополе накануне 9 мая на центральной улице Генерала Петрова вывесили банер с портретом Сталина и надписью "Это наша победа", установили инсталляции с датами войны и противотанковым "ежом".

В Украине разрабатывают концепцию возвращения аннексированного РФ Крыма под контроль украинской власти.