Кулеба рассказал о тактике и стратегии возвращения Крыма

В МИДе Украины рассказали, как будут возвращать Крым. Фото: pixabay.com

В Украине разрабатывают концепцию возвращения аннексированного РФ Крыма под контроль украинской власти.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью НВ.

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По его мнению, для этого украинское правительство должно решать несколько тактических задач и одну стратегическую.

Среди тактических задач:

– постоянная поддержка вопроса оккупированного Крыма на повестке дня, чтобы он не забывался;

– обеспечение эффективности санкционного режима в отношении аннексированного полуострова;

– привлечение дополнительных международных инструментов для оказания давления на Россию.

"А стратегическая задача - это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет", - уточнил дипломат.

Кулеба заверил, что команда Министерства иностранных дел и другие ведомства работают над этими вопросами постоянно.

Решение об оккупации Донбасса и аннексии Крыма в России принимали эмоционально, поэтому не исключено, что эти шаги будут "откручены" назад.