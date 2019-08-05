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понедельник, 05 августа 2019 08:17

В МИД России отреагировали на призыв Помпео вернуть Крым

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В МИД России отреагировали на призыв Помпео вернуть Крым
Мария Захарова обвинила Майка Помпео в неуважении демократического выбора крымчан. Фото: yakovenkoigor.blogspot.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении демократического выбора. Причиной стал призыв политика вернуть оккупирован Крым Украине.

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"Последний человек, которому Крым то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - заявила Мария Захарова в Facebook.

Ранее Помпео заявил, незаконно аннексирован полуостров должен вернуться в состав Украины, неприемлемо считать Крым российским регионом.

Государственный секретарь США Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель главные общие приоритеты, среди которых поддержка Украины и противодействие агрессии России.

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  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
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