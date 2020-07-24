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пятница, 24 июля 2020 14:50

В МИД разработали Стратегию деоккупации Крыма

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В МИД разработали Стратегию деоккупации Крыма
Фото: скрин видео телеканала "Дом"

Украинское правительство подготовило Стратегию деоккупации Крыма. Пока документ не обнародуют.

Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в эфире телеканала "Дом".

"Стратегически мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", он не является публичным сейчас, поскольку мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это только лишь часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", - сказала Джапарова.

По ее словам, украинский МИД планирует создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма. Пока что реакция мирового сообщества на проблемы Крыма является "фрагментарной и спорадической", чем и пользуется Россия, пытаясь примирить весь мир с оккупацией Крымского полуострова.

"Если говорить о наших усилиях, они будут направлены на создание формализованной площадки, посвященной Крыму, ведь на это есть очень большой запрос. Когда мы говорим о Донбассе, у нас так или иначе различные формы коммуникации, дискуссии о будущем Донбасса. Это и "Нормандия", и "минский формат". То есть у нас есть трек международного внимания к этому вопросу. Однако, когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества ​​достаточно фрагментарна и спорадична. Что-то происходит - тогда есть какое-то заявление, реакция. Мы же понимаем, что главной задачей в вопросах Крыма сегодня является публичность. Потому что Российская Федерация прилагает огромные усилия, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво все мировое сообщество", - отметила заместительница министра.

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По ее словам, россияне "используют совершенно разные формы - когнитивные, гибридные - этого примирения мирового сообщества. И собственно, этого месседжа, который, по сути, является пустым, что было волеизъявление народа, и "Крым - наш".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина разрабатывает стратегию деоккупации Крыма.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Евросоюз продлил до 15 сентября 2020 санкции против лиц и организаций, причастных к аннексии Крыма. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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24
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