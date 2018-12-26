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среда, 26 декабря 2018 09:13

В Крыму затонул российский буксир

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В Крыму затонул российский буксир
Экипаж на причале. Никто не пострадал.Фото: upload.wikimedia.org

В ночь на 25 декабря в порту Керчи в аннексированном Крыму затонул российский буксир РБТ-18.

К нему на помощь отправили морской буксир "Гандвик", пишет "ПортНьюс".

Этот буксир и сообщил, что РБТ-18 полузатопленнмй.

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Подойти к нему пока невозможно из-за сильного ветра и волны высотой до 3 м. Экипаж находится на причале. Никто не пострадал.

Буксир "Параллель", потерпевший крушение в Черном море, транспортировал партию контрабандных сигарет.

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