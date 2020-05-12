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вторник, 12 мая 2020 15:06

В Крыму судят владельца телеканала ATR

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В Крыму судят владельца телеканала ATR
Крымские оккупанты начали судебный процесс против Ленура Ислямова. Фото: Tatarstan, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77171290

В оккупированном Крыму начато рассмотрение уголовного дела в отношении владельца крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова.

Как пишет "Крымский процесс", оккупанты обвиняют его в организации незаконного вооруженного формирования, осуществлении диверсионных действий, а также по 6 эпизодам ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Из-за режима повышенной готовности, действующего на территории Крыма до 31 мая, слушателей на первое судебное заседание по этому делу не допустили.

Комментариев со стороны защиты по данному процессу также пока нет.

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Уголовное дело в отношении бизнесмена Ленура Ислямова возбуждено 22 октября 2015 года Управлением ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. При этом российские силовики не уточняли, по каким именно статьям оно было возбуждено. Сам Ислямов объявлен в федеральный розыск.

Представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич жестко отреагировал на интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с так называемым бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской.

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