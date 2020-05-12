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вторник, 12 мая 2020 12:07

У Зеленского жестко отреагировали на скандальное интервью с Поклонской

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У Зеленского жестко отреагировали на скандальное интервью с Поклонской
Гордно взял интервью у скандальной Натальи Поклонской. Фото: скриншот с видео

Представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич жестко отреагировал на интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с так называемым бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонская.

На своей странице в Facebook он напомнил, что Поклонская – фигурант уголовных дел украинских правоохранителей.

"Единственные интервью и беседы с лицами, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений (в частности преступлений против основ национальной безопасности Украины, военных преступлений, преследовании проукраинских активистов и неправомерном запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа), которые мы можем и будем слушать, – это их свидетельства в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых", – подчеркнул он.

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Они должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений, а не выставляться как "голос крымчан", уверен представитель президента Украины в АРК.

Свое возмущение по поводу интервью віразил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"По моему глубокому убеждению, интервью с военным преступником журналистами страны, на территории которой этот военное преступление совершено (а Поклонская, несомненно, является лицом, совершившим военные преступления), возможно только в одном случае – когда следствие завершено и материалы переданы в суд", – написал он на своей странице в Facebook.

На данный момент Поклонская, в свое время активно способствовавшая аннексии полуострова Россией, является депутатом Госдумы РФ, избранным во время нелегитимного голосования в Крыму. В интервью Гордон расспрашивает пособницу оккупантов о Януковиче, Зеленском, Путине, аннексии Крыма в 2014 году.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить указ об обеспечении жильем граждан России, которые проходили службу в украинских правоохранительных органах в Крыму и состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 18 марта 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

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