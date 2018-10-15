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понедельник, 15 октября 2018 23:11

В Крыму российские войска подняли ракетные комплексы

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В Крыму российские войска подняли ракетные комплексы
В Крыму оккупанты проводят военные учения. Фото: Телеканал ATR

В аннексированном Крыму российские войска подняли ракетные комплексы по тревоге для участия в зачетном тактическом учении, которое продлится до конца недели.

По тревоге были подняты военнослужащие отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады ЧФ РФ, сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны РФ.

"К отработке практических задач в соответствие с планом боевой подготовки приступили дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Бал", а также дивизион берегового ракетного комплекса "Утес", - сообщили в МО РФ.

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В ходе учений ракетные дивизионы "выполнят комплекс учебно-боевых задач - развертывание комплексов к применению, подготовка к стрельбе, смена огневых позиций и совершение марша, а также выполнение нормативов по оборудованию и маскировке огневых позиций".

В начале октября в аннексированом Крыму на полигоне Опук армия агрессора провела учения Черноморского флота и подразделений бригады береговой обороны.

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