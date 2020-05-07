В Крыму разбился вертолет оккупантов

Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в районе Джанкоя.
Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.
Инцидент произошел во время плановых полетов на территории аэродрома, три человека пострадали.
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В пресс-службе Южного военного округа России уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Члены экипажа – трое военнослужащих– доставлены в медицинское учреждение.
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