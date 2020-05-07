В Крыму разбился вертолет оккупантов

Российский вертолет разбился в оккупированном Крыму. Фото: Vitaly V. Kuzmin

Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в районе Джанкоя.

Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел во время плановых полетов на территории аэродрома, три человека пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разбился самолет с образцами коронавируса

В пресс-службе Южного военного округа России уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Члены экипажа – трое военнослужащих– доставлены в медицинское учреждение.

В России 9 мая организуют 47 авиапарадов ко Дню Победы. Над Красной площадью в Москве пролетят 75 самолетов и вертолетов.