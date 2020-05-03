Разбился самолет с образцами коронавируса

В результате авиакатастрофы погибли 6 человек. Фото: Pagina Siete

В Боливии разбился самолет, перевозивший образцы пациентов с подозрением на COVID-19.

Авиакатастрофа произошла в субботу, 2 мая, в департаменте Бени. Разбился самолет Военно-воздушных сил, который направлялся в город Санта-Крус. Об этом сообщает газета Pagina Siete.

Проблемы с самолетом начались уже через 15 минут после вылета. Команда сообщила о технических неполадках, и хотела вернуться в аэропорт вылета.

На борту самолета находились два пилота и четыре пассажира из Испании, которых должны были перевезти в международный аэропорт для возвращения на родину. Все они погибли. Также самолет перевозил образцы больных людей с подозрением на коронавирус.

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1 мая в Днепропетровской области произошла авария одномоторного самолета "Груман". Самолет упал вне населенного пункта, после чего загорелся. Погибли два человека.