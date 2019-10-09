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среда, 09 октября 2019 02:15

В Крыму продлили арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

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В Крыму продлили арест фигурантам &quot;дела Хизб ут-Тахрир&quot;
Крымских татар обвиняют в участии в запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". Фото: Главком

Подконтрольный России Верховный суд оккупированного Крыма оставил фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдер Джеппарова под арестом в СИЗО.

Арест продлили до 5 ноября, сообщил адвокат Ризы Омерова Александр Стасюк, передает Крим.Реалии.

Остальные пять человек, задержаны в Крым 10 июня также остаются в СИЗО.

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Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

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