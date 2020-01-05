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воскресенье, 05 января 2020 09:45

В Крыму появился российский корабль, который принимал участие в операции в Сирии

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В Крыму появился российский корабль, который принимал участие в операции в Сирии
БДК "Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Фото: Yörük Işık

В пролив Босфор конвоем на буксире завели большой десантный корабль ВМФ России "Орск".

Официально сообщают, что он сломался, пишет "Думская".

Буксировку проводил океанский буксир МБ-304.

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БДК "Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии. Из-за поломки двигателей судно вынуждено было идти в Севастополь на буксире.

Длина корабля 113 метров, ширина 15,6, осадка 4,5 метра. Водовместимость 4560 тонн, максимальная скорость 17 узлов.

Россия перебросила в Черное море большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота РФ. Ето большой и скоростной корабль, который разгоняться до 35 узлов (65 км/ч).

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Дата
05
января

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