Россия перебросила в Черное море еще один корабль

ВПК "Вице-адмирал Кулаков" 29 декабря зашел в Черное море. Фото: depo.ua

Россия перебросила в Черное море большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота РФ.

Об этом сообщил руководитель мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко в Facebook.

"29.12.2019 - ориентировочно в 17:00 (киевское время) до Черного моря неожиданно вошел большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков " (по классификации NATO - Udaloy class destroyer DDG) - проекта 1155 Северного флота РФ.

Обратите внимание, что этот корабль вышел из своей главной базы в Североморске только 3 декабря. То есть его переход в Черное море планировался целенаправленно, а не в ходе выполнения задач вблизи Сирии", - отметил он.

Клименко подчеркнул, что "Вице-адмирал Кулаков" большой и скоростной корабль, который разгоняться до 35 узлов (65 км/ч).

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"Большие противолодочные корабли (БПК) проекта 1155 Udaloy в ближайшее время превратят в мини-крейсеры. В Минобороны РФ принято принципиальное решение о начале работ по их модернизации - предусмотрен монтаж универсальных пусковых установок для пуска крылатых ракет "Калибр" и даже гиперзвуковых "Циркон".

Обновленные БПК проекта Udaloy после модернизации официально перейдут в класс фрегатов, и с водоизмещением 7,5 тыс. тонн станут самыми большими кораблями такого класса в ВМФ РФ. Для сравнения, в новейших фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков" водоизмещение 5,4 тыс. тонн ", - рассказал Клименко.

Во вторник, 24 декабря, в морской порт Одессы зашел ракетный эсминец США USS Ross DDG71. Это тридцатый визит военного корабля НАТО в Черное море в этом году.