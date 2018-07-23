Предатель Украины Ремзи Ильясов подал в отставку с "крымского парламента". Фото: Комсомольская правда

В оккупированном Крыму о своей отставке заявил "вице-спикер" подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов.

До аннексии Крыма он был председателем постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан. Об отставке чиновника сообщает сайт оккупационного "парламента" Крыма.

"Ремзи Ильясов обратился к председателю Госсовета Республики Крым Владимиру Константинову с заявлением о досрочном прекращении полномочий и освобождении его от занимаемой государственной должности Республики Крым заместителя председателя Госсовета Республики Крым, который осуществляет свои полномочия на профессиональной постоянной основе, по собственному желанию", - говорится в сообщении .

Отмечается, что после аннексии Крыма в мае 2014 стал вице-спикером российского "парламента" Крыма.

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Кроме того, в декабря 2016 года прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении экс-депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, которого обвиняют в измене. В списке, кроме Ильясова, значится еще 11 фамилий.

В "марта 2014 эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма", говорится в заявлении прокуратуры АРК.

Министр внутренних дел Италии Сальвини считает Революцию достоинства "фейковой", Крым - "исторически российским" и является откровенным евроскептиком.