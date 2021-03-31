В Крыму памятник Екатерине II трещит по швам

В оккупированном Крыму, в Симферополе разрушается памятник российской императрице Екатерине II. Его установили около 5 лет назад.
"В Симферополе помпезно установленный памятник императрице Екатерине II трещит по швам", - сообщает портал АРК.
Местные чиновники о проблеме знают. Говорят, что "для обследования монумента необходимы специалисты, чтобы не нанести еще больший вред".
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Памятник Екатерине II был установлен в Симферополе 19 августа 2016 на "народные средства". На 10-метровую многофигурную композицию весом семь тонн собрали 46 млн рублей (около 17 млн грн).
После установления памятника выяснилось, что скульпторы перепутали награды на грудь российских завоевателей, изображенных вокруг Екатерины II.
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