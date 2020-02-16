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воскресенье, 16 февраля 2020 15:40

В Крыму определились, что делать с задержанными украинскими рыбаками

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В Крыму определились, что делать с задержанными украинскими рыбаками
Украинских рыбаков задержали в Азовском море 15 февраля Фото: investigator.org.ua

Подконтрольный России суд Керчи дал по 10 суток ареста четырем украинским рыбакам, которые были задержаны российской ФСБ 15 февраля в Азовском море.

Силовики утверждают, что украинские рыбаки "признались в браконьерстве". Их обвинили в административном правонарушении по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов ФСБ", сообщает пресс служба ФСБ.

Ранее ФСБ опубликовало допрос украинских рыбаков. Они признали факт незаконного вылова рыбы.

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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали в западной части Азовского моря лодка с четырьмя украинском.

Граждане Украины не имели при себе документов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - говорится в пресс-релизе.

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