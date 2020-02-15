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суббота, 15 февраля 2020 14:11

Оккупанты задержали украинских рыбаков в Азовском море

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Оккупанты задержали украинских рыбаков в Азовском море
У рыбаков не было при себе документов. Фото: "Цензор.нет"

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали в западной части Азовского моря лодка с четырьмя украинском.

Граждане Украины не имели при себе документов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - говорится в пресс-релизе.

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Судно и рыбаков доставили в порт оккупированной Керчи для рассмотрения.

Катер "Бердянск" пробили бронебойным снарядом, который выпустили из российского вертолета Ка-52. Этот факт подтвердила баллистическая экспертиза, которая лишь подтверждает агрессивный характер нападения РФ на украинском корабле в ноябре 2018-го.

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