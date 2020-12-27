В Крыму оккупанты провели боевые учения

На временно оккупированной территории Севастополя российские военные провели специальные учения под названием "Заступление корабля в боевое дежурство".
Их цель – это отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Также осуществилась проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство и ведение боя против средств воздушного нападения противника.
Учения прошли во всех корабельных соединениях Черноморского флота России.
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В начале декабря на Херсонщине прошли учения Десантно-штурмовых войск ВСУ. По легенде, воины должны были удерживать противника, высадившегося на морское побережье, до прихода основных сил.
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