В Крыму оккупанты хотят построить СИЗО

На полуострове существует проблема с переполнением тюрем. Фото: "Антикор"

Россия планирует построить в оккупированном Крыму следственный изолятор на 1,5 тысячи мест.

СИЗО планируют построить в Симферопольском районе в два этапа, сообщают "Крим.Реалії".

Сначала построят объект на 1000 мест площадью около 40,8 тысячи кв.м, а затем - на 500 мест, ориентировочной площадью - около 13,6 тысячи кв.м. метров.

На новый изолятор планируют потратить 3 млн рублей. Это 1,2 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больше не покупаешься: в оккупированном Севастополе уничтожили море

После оккупации возникла проблема переполнения СИЗО. Единый следственный изолятор является в Симферополе и он переполнен, на что указывал генпрокурор России Юрий Чайка и руководство крымского ФСИН.

Оккупанты установили шипы на туристическом маршруте плато Ай-Петри - Таракташський тропе. Это популярный маршрут у туристов, путешествующих горами пешком, пишут оккупационное СМИ "Примечания".