Больше не покупаешься: в оккупированном Севастополе уничтожили море

В оккупированном Крыму экологическая катастрофа - россияне вывели неочищенные канализационные стоки в море.
Крымчане публикуют фото и видео загрязненного моря в соцсетях.
"Шокирующее для экологов видео с окраин Севастополя Оккупационные войска загаживают райский уголок Крыма - мыс Фиолент", - пишет пользователь Андрей Иванец. Он опубликовал видео в Facebook.
В комментариях предполагают, что пятно может быть от глины, которая сошла в море после дождя.
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