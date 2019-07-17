Больше не покупаешься: в оккупированном Севастополе уничтожили море

Автор: Пан Крым Пятно на поверхности воды в оккупированной русскими Балаклаве

В оккупированном Крыму экологическая катастрофа - россияне вывели неочищенные канализационные стоки в море.

Крымчане публикуют фото и видео загрязненного моря в соцсетях.

"Шокирующее для экологов видео с окраин Севастополя Оккупационные войска загаживают райский уголок Крыма - мыс Фиолент", - пишет пользователь Андрей Иванец. Он опубликовал видео в Facebook.

В комментариях предполагают, что пятно может быть от глины, которая сошла в море после дождя.

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Туристы начали выезжать с курортов захваченного Россией Крыму из-за сильного запаха канализации у моря.В Керчи по дороге от пляжа вдоль обводного канала стоит невыносимая вонь, сообщает "Керч.ФМ".