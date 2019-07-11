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четверг, 11 июля 2019 09:34

"Купаться в го*не не будем" - туристы бегут из Крыма

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&quot;Купаться в го*не не будем&quot; - туристы бегут из Крыма
Туристы Крыма жалуются на вонь у моря. Фото: suntime.com.u

Туристы начали выезжать с курортов захваченного Россией Крыму из-за сильного запаха канализации у моря.

Так в Керчи по дороге от пляжа вдоль обводного канала стоит невыносимая вонь, сообщает "Керч.ФМ".

"Мы приехали сюда отдыхать, а тут невозможно находиться, а с детьми и подавно. В канале плавает го*но, вонь стоит страшная. Житель Героевка, который живет рядом с каналом, сказал, что от очистных сооружений одна труба шла в море, а другая в канал. мы отсюда едем, купаться в го*не мы не будем. У вас тут экологическая катастрофа", - пожаловались туристы.

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Оккупационные власти оправдывает вонь мором рыбы, но туристы не верят, ведь видели, что на самом деле плавает в море.

Пляжи оккупированного Россией Крыма заполнены максимум на 50%. При том, что пляжный сезон уже приблизился к пику. Об этом сообщила блогер Roksolana Today & Крым и опубликовала соответствующие снимки популярных мест отдыха на украинском полуострове

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