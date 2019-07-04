Фото "многолюдных" крымских пляжей показали в сети

Фото: Roksolana Today&Крим

Пляжи оккупированного Россией Крыма заполнены максимум на 50%. При том, что пляжный сезон уже приблизился к пику. Об этом сообщила блогер Roksolana Today & Крым и опубликовала соответствующие снимки популярных мест отдыха на украинском полуострове.

"Ялта. Здесь июль, кстати. Высокий сезон! Задники выбирают авторы фото. Кочуют из Залесья балалайки-лапти", - подписала она фото в Twitter-аккаунте.

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В частности, она показала фотографии Ялты, где людей на улицах не видно вообще.

Также блоггер собрала несколько постановочных фотографий крымских фотографов. На них видно, что пляжи на полуострове практически безлюдны.

"Поповка, Казантип-2019, такой теперь формат...", - пишет блогер.

Курортный сезон в оккупированном Россией Крыму провалился уже в июне. Местные пляжи пустуют, в море почти никто не купается, а туристы не спешат ехать на полуостров.