В Крыму находят мертвых дельфинов с привязанными камнями

 
Ексклюзивы
1/5
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 162
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 1369
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 441
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 342
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 360
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1017
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 747
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1305
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Просмотров: 216
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
10
4
5
9
10
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
Круглосуточно в полной боеготовности: реактивная артиллерия провела учения возле Крыма
Круглосуточно в полной боеготовности: реактивная артиллерия провела учения возле Крыма
Украинские разведчики тренировались на американском корабле
Украинские разведчики тренировались на американском корабле
Американские и украинские корабли тренируются в Черном море, а россияне вставляют палки в колеса
Американские и украинские корабли тренируются в Черном море, а россияне вставляют палки в колеса
Видео
Все видео
В Крыму находят мертвых дельфинов с привязанными камнями
В Крыму находят мертвых дельфинов с привязанными камнями
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Россияне хвалятся оружием, которое любит показательно уничтожать Эрдоган
Россияне хвалятся оружием, которое любит показательно уничтожать Эрдоган
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 1080
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 342
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 558
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 360
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
Просмотров: 180
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
среда, 19 мая 2021 21:40

В Крыму находят мертвых дельфинов с привязанными камнями

  Комментировать
В Крыму находят мертвых дельфинов с привязанными камнями
Дельфинов пытаются топить рыбаки, которые используют сетку. Фото: "Трепанг ДВ"

В Крыму возле пляжа нашли трупы дельфинов, к которым привязали камни.

Центр реабилитации дельфинов "Беззаботное море" снял это на видео.

Говорят, что таким образом браконьеры скрывают следы. В центре сообщают, что только 10% дельфинов, погибших из-за вылова с помощью сетки, оказываются на суше.

"Остальные 90 процентов опускаются на дно моря, плавучесть зависит от степени упитанности и наличии в легких воздуха", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12 мужчин топорами зарубили редкого дельфина

Некоторые рыболовы топят тела с грузом или прорезают брюшную полость дельфинам.

В 2020 году в Крыму на берег выбросилось рекордное количество дельфинов - 661. Об этом заявила основатель Центра спасения дельфинов "Беззаботное море" Анастасия Коростелева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Крыму находят мертвых дельфинов с привязанными камнями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

В США украинского нардепа назвали агентом России

Возле Киева открыли новый терминал аэропорта

Hewlett-Packard выпустила первый портативный компьютер

Киевлянка вышла за короля

Принц Гарри женился на Меган Маркл

Двух украинцев осудили за "расстрел" российских солдат

Самое читаемое
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 11259
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 11250
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 5841
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру Просмотров: 5265
&quot;Как закалялась мразь&quot;. Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
 4 Просмотров: 3771
Крым
США будут участвовать в Крымской платформе - Блинкен
США будут участвовать в Крымской платформе - Блинкен Просмотров: 126
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
10
 Просмотров: 216
Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
4
 Просмотров: 306
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
 Просмотров: 261
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
17
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
4
Уволили преподавателя, который назвал украинский язык "псячим"
4
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
2
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
2
В США украинского нардепа назвали агентом России
Голосов: 9017
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть