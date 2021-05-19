В Крыму находят мертвых дельфинов с привязанными камнями

Дельфинов пытаются топить рыбаки, которые используют сетку. Фото: "Трепанг ДВ"

В Крыму возле пляжа нашли трупы дельфинов, к которым привязали камни.

Центр реабилитации дельфинов "Беззаботное море" снял это на видео.

Говорят, что таким образом браконьеры скрывают следы. В центре сообщают, что только 10% дельфинов, погибших из-за вылова с помощью сетки, оказываются на суше.

"Остальные 90 процентов опускаются на дно моря, плавучесть зависит от степени упитанности и наличии в легких воздуха", - говорится в сообщении.

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Некоторые рыболовы топят тела с грузом или прорезают брюшную полость дельфинам.

В 2020 году в Крыму на берег выбросилось рекордное количество дельфинов - 661. Об этом заявила основатель Центра спасения дельфинов "Беззаботное море" Анастасия Коростелева.