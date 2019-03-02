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суббота, 02 марта 2019 12:22

В Крыму демонстрируют военную технику из Сирии
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Поезд проедет от Керчи до Севастополя и отправится дальше в Россию
Фото: Twitter
Поезд проедет от Керчи до Севастополя и отправится дальше в Россию
Поезд проедет от Керчи до Севастополя и отправится дальше в Россию
Поезд проедет от Керчи до Севастополя и отправится дальше в Россию
Поезд проедет от Керчи до Севастополя и отправится дальше в Россию

В Крым привезли "поезд-музей" с образцами трофейной военной техники из Сирии.

Фото и видео события опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Выставку "Сирийский перелом" привезли в Керчь 1 марта. Она представляет собой 10 открытых железнодорожных платформ с бронемашинами, танками, холодным и огнестрельным оружием, а также экипировкой и рационом питания террористов.

"Дорогие мои неудачные кримчане! Вот это вот теперь прибывает на наши вокзалы вместо миллионов туристов. Вы довольны, дорогие мои? Армия "мира". Мировая армия? С прицелом на мировое господство?" - прокомментировала блогер.

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Поезд проедет от Керчи до Севастополя и отправится дальше в Россию. Его встречает местное и российское телевидение.

Пользователи раскритиковали экспозицию военной техники.

"Чего мы с развитыми странами не дружим?", "Нахр*н этот цирк нужен?", "Гастролирующий цирк маразматика Путлер", - написали в комментариях.

Автор: Twitter
  Поезд проедет от Керчи до Севастополя и отправится дальше в Россию
Поезд проедет от Керчи до Севастополя и отправится дальше в Россию

11 стран не признали захвата Крыма Россией.

"Незаконная аннексия Крыма - акт, осужден международным сообществом, который поставил под угрозу международную систему, основанную на правилах. Нелегитимный "референдум" в Крыму 16 марта 2014 был признан международным сообществом незаконным и недействительным", - говорится в заявлении глав МИД.

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Дата
02
марта

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