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вторник, 04 мая 2021 17:23

В Крым несмотря на санкции ввезли датские насосы

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В Крым несмотря на санкции ввезли датские насосы
В Крым ввезли насосы для бурения скважин. Фото: fakty.ua

Россия, несмотря на санкции Европейского Союза привезла в оккупированный Крым насосы производства Дании.

Оборудование привезли для прокачки артезианской воды и подачи ее в Симферополь. Расследователи Deutsche Welle установили, что насосы изготовила датская компания Grundfos.

В Симферополь привезли семь насосов. Они самые мощные из линейки. Модели имеют двигатели Siemens. Управляются ультрасовременной системой. На российском рынке таких нет.

Агентство экспортного контроля Дании пообещало провести расследование возможного нарушения эмбарго. Законы Дании предусматривают до четырех лет лишения свободы за нарушение санкций.

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Производитель насосов утверждает, что не знал, что оборудование вывезли в Крым. Заниматься сервисным обслуживанием оборудования на оккупированном полуострове компания в любом случае не будет.

Народные депутаты Украины предложили законодательно запретить подачу воды по Северо-Крымскому каналу в оккупированный Россией Крым. Соответствующий законопроект № 5419 зарегистрирован в Верховной Раде 23 апреля.

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04
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