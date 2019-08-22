В Кремле подтвердили переговоры по обмену заключенными

По словам Пескова, конкретных фамилий во время переговоров не обсуждали. Фото: https://hromadske.ua

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами.

Об этом сообщил пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

По словам Пескова, конкретных фамилий во время переговоров не обсуждали.

"Какие персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков.

Также, отвечая на вопрос о перспективах обмена удерживаемыми между Украиной и Россией, пресс-секретарь добавил: "Определенные контакты на этот счет осуществляются".

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21 августа появилась информация о том, что пятеро украинских политзаключенных, отбывающих тюремные сроки в РФ, могут быть выданы Украине.