"В колонии Сенцов занимается творчеством" - адвокат

 
Ексклюзивы
1/5
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 657
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 639
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3186
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1746
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1035
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2430
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1647
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 783
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
4 Просмотров: 3402
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1683
Фото
Все фото
19
6
11
10
5
&quot;Мог получить по голове древком от флага&quot;: как у Криму сопротивлялись окупации
"Мог получить по голове древком от флага": как у Криму сопротивлялись окупации
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
ВСУ &quot;выгуляли&quot; новое украинское оружие под носом у оккупантов
ВСУ "выгуляли" новое украинское оружие под носом у оккупантов
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Американский эсминец идет в Одессу: красноречивые фото
Американский эсминец идет в Одессу: красноречивые фото
Видео
Все видео
Пакостит не только Украине: Поклонская стала причиной публичной ссоры
Пакостит не только Украине: Поклонская стала причиной публичной ссоры
В поддержку украинских моряков студенты устроили флешмоб
В поддержку украинских моряков студенты устроили флешмоб
Вспомнил захват Крыма и "карателей": Путин устроил праздник для спецназа России
Вспомнил захват Крыма и "карателей": Путин устроил праздник для спецназа России
Крымских татар записали в предатели
Крымских татар записали в предатели
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 639
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1746
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1647
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1386
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4365
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 марта 2019
Просмотров: 99
Карта
Скільки перейшло? Кожного дня по кілька разів дивлюся на інтерактивну карту переходів парафій РПЦ до ПЦУ. Щодень на мапі ряснішає зеленавих ...
пятница, 01 марта 2019 17:41

"В колонии Сенцов занимается творчеством" - адвокат

  Комментировать
&quot;В колонии Сенцов занимается творчеством&quot; - адвокат
К политзаключенного Олега Сенцова наведалась его адвокат. Фото: рус СМИ

Украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который находится в исправительной колонии № 8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа посетила адвокат Ольга Динзе.

По ее словам политзаключенный чувствует себя нормально, пишут Крим.Реалии.

"Около 12:00 наконец удалось попасть к Олегу. Чувствует он нормально. На мой взгляд, он достаточно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Время он уделяет себе и творчества. Он постоянно в работе, как он объясняет они юга ходят строем, юга занимаются спортом и творчеством. каких-либо нареканий со стороны администрации к нему не поступает. Он, соответственно, не жалуется ", - рассказала Динзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крымского политзаключенного отправили в колонию, где применяют насилие

Она сказала, что крымчанин сейчас находится в совместной казарме на 50-60 человек.

Ранее Ольга Динзе сообщала, что в политзаключенного обнаружили поражения сердца, печени и почек, он получил после голодания.

В местах несвободы в России находились по меньшей мере 57 граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам.

К этой цифре не включили 24 украинских военных, они, согласно международному праву, военнопленные. Речь идет о 22 моряков и двух сотрудников СБУ, которые находятся в "Лефортово", сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"В колонии Сенцов занимается творчеством" - адвокат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

Самое читаемое
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 27873
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 18801
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
 2 Просмотров: 11691
Показали участниц конкурса красоты в межвоенном Львове
Показали участниц конкурса красоты в межвоенном Львове
20
 Просмотров: 11008
Создали истребитель для войн будущего
Создали истребитель для войн будущего Просмотров: 9477
Крым
Российские тюремщики снова не пускают к Кольченку дипломатов
Российские тюремщики снова не пускают к Кольченку дипломатов Просмотров: 27
Украина в Гааге выиграла суд против России
Украина в Гааге выиграла суд против России Просмотров: 1791
Крымского политзаключенного отправили в колонию, где применяют насилие
Крымского политзаключенного отправили в колонию, где применяют насилие Просмотров: 99
Виновата женщина: росийскому военному вынесли страшный приговор
Виновата женщина: росийскому военному вынесли страшный приговор Просмотров: 1080
Пакостит не только Украине: Поклонская стала причиной публичной ссоры
Пакостит не только Украине: Поклонская стала причиной публичной ссоры
 Просмотров: 1944
Больше всего комментируют
19
Порошенко отличился странным поведением
14
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
7
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
3
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
2
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Голосов: 153
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua