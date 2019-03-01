"В колонии Сенцов занимается творчеством" - адвокат

К политзаключенного Олега Сенцова наведалась его адвокат. Фото: рус СМИ

Украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который находится в исправительной колонии № 8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа посетила адвокат Ольга Динзе.

По ее словам политзаключенный чувствует себя нормально, пишут Крим.Реалии.

"Около 12:00 наконец удалось попасть к Олегу. Чувствует он нормально. На мой взгляд, он достаточно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Время он уделяет себе и творчества. Он постоянно в работе, как он объясняет они юга ходят строем, юга занимаются спортом и творчеством. каких-либо нареканий со стороны администрации к нему не поступает. Он, соответственно, не жалуется ", - рассказала Динзе.

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Она сказала, что крымчанин сейчас находится в совместной казарме на 50-60 человек.

Ранее Ольга Динзе сообщала, что в политзаключенного обнаружили поражения сердца, печени и почек, он получил после голодания.

В местах несвободы в России находились по меньшей мере 57 граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам. К этой цифре не включили 24 украинских военных, они, согласно международному праву, военнопленные. Речь идет о 22 моряков и двух сотрудников СБУ, которые находятся в "Лефортово", сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.