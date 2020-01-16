В Киев собрались российские "гастролеры" - нардепы предупредили СБУ

Поклонник Путина называл аннексию Крыма "присоединением" и неоднократно посещал полуостров. Фото: росзми

В СБУ обратились народные депутаты с 4 фракций.

Подали прошение запретить въезд в Украину российским певцам Валерию Сюткин и Александру Серову, что ездили на гастроли в оккупированный Крыму, об этом написал народный депутат Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украине подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины

Арьев добавил, что по тому, запретят концерты, можно будет увидеть несколько СБУ принципиальная организация.

"Должен очередной раз предупредить The Security Service of Ukraine - в случае вашей бездеятельности, концерты спокойно не пройдут. Это нетрудно предсказать", - добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает войну в Донбассе по причине ухудшать с Россией отношения. Добавил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к Владимиру Путину, пишет французское издание RFI.