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четверг, 16 января 2020 14:12

В Киев собрались российские "гастролеры" - нардепы предупредили СБУ

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В Киев собрались российские &quot;гастролеры&quot; - нардепы предупредили СБУ
Поклонник Путина называл аннексию Крыма "присоединением" и неоднократно посещал полуостров. Фото: росзми

В СБУ обратились народные депутаты с 4 фракций.

Подали прошение запретить въезд в Украину российским певцам Валерию Сюткин и Александру Серову, что ездили на гастроли в оккупированный Крыму, об этом написал народный депутат Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украине подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине", - написал он.

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Арьев добавил, что по тому, запретят концерты, можно будет увидеть несколько СБУ принципиальная организация.

"Должен очередной раз предупредить The Security Service of Ukraine - в случае вашей бездеятельности, концерты спокойно не пройдут. Это нетрудно предсказать", - добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает войну в Донбассе по причине ухудшать с Россией отношения.

Добавил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к Владимиру Путину, пишет французское издание RFI.

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