В Канаде отказались признавать депортацию крымских татар геноцидом

Парламент Канады отказался признавать депортацию крымских татар. Фото: Укринформ

Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида.

Депутат украинского происхождения Борис Вжесневський попытался вынести текст резолюции на голосование, впрочем, оппозиция выразила громкий протест против этого, поэтому спикеру пришлось снять ее, сообщает Укринформ.

Для принятия резолюции парламента Канады требуется единодушное согласие его членов.

"Предлагаю парламенту признать, что 18 мая 1944 года крымскотатарский "Sürgünlik" был начат советским диктатором Иосифом Сталиным, чтобы этнически очистить Крым от 200 тысяч татар, лишив их имущества, засунув в железнодорожные вагоны для скота и переместив на 4 тысячи в степи Центральной Азии", - говорится в тексте резолюции.

В случае его принятия ежегодно 18 мая в Канаде отмечался бы день памяти депортации крымских татар.

По окончании заседания Борис Вжесневський пообещал приложить усилия, чтобы повторно вынести резолюцию на голосование еще до окончания нынешней сессии парламента в середине июня.

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Всессионном зале присутствовали лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз, которые перед этим рассказали о ситуации с соблюдением прав человека на оккупированном полуострове членами парламентского комитета по иностранным делам.

Напомним: три года назад парламент Канады уже рассматривал законопроект о признании депортации крымских татар актом геноцида и установления дня памяти жертв этого преступления. Впрочем, документ дошел лишь до второго чтения, не набрав достаточного количества голосов в свою поддержку.