В Канаде отказались признавать депортацию крымских татар геноцидом

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 3510
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 41116
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 945
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1332
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2106
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 756
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 333
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6346
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7452
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1845
Фото
Все фото
9
14
7
22
4
Арест за рубашку - День вышиванки в оккупированном Крыму
Арест за рубашку - День вышиванки в оккупированном Крыму
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
Украинские моряки вышли в море на изысканном паруснике
Украинские моряки вышли в море на изысканном паруснике
&quot;Вооружение на миллиарды гривен&quot;: что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Украинские моряки поплывут на стажировку в Грецию
Украинские моряки поплывут на стажировку в Грецию
Видео
Все видео
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Крым оккупированый: времени на жизнь не осталось
Крым оккупированый: времени на жизнь не осталось
Курорт кончился: оккупанты заилили пляжи
Курорт кончился: оккупанты заилили пляжи
В Симферополе расстреляли влиятельных политиков
В Симферополе расстреляли влиятельных политиков
"Вернемся домой на катерах": моряки передали трогательный привет украинцам
"Вернемся домой на катерах": моряки передали трогательный привет украинцам
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 306
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 558
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1701
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9360
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1323
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 216
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
пятница, 17 мая 2019 05:05

В Канаде отказались признавать депортацию крымских татар геноцидом

  Комментировать
В Канаде отказались признавать депортацию крымских татар геноцидом
Парламент Канады отказался признавать депортацию крымских татар. Фото: Укринформ

Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида.

Депутат украинского происхождения Борис Вжесневський попытался вынести текст резолюции на голосование, впрочем, оппозиция выразила громкий протест против этого, поэтому спикеру пришлось снять ее, сообщает Укринформ.

Для принятия резолюции парламента Канады требуется единодушное согласие его членов.

"Предлагаю парламенту признать, что 18 мая 1944 года крымскотатарский "Sürgünlik" был начат советским диктатором Иосифом Сталиным, чтобы этнически очистить Крым от 200 тысяч татар, лишив их имущества, засунув в железнодорожные вагоны для скота и переместив на 4 тысячи в степи Центральной Азии", - говорится в тексте резолюции.

В случае его принятия ежегодно 18 мая в Канаде отмечался бы день памяти депортации крымских татар.

По окончании заседания Борис Вжесневський пообещал приложить усилия, чтобы повторно вынести резолюцию на голосование еще до окончания нынешней сессии парламента в середине июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чубаров анонсировал минуту молчания по жертвам геноцида крымскотатарского народа

Всессионном зале присутствовали лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз, которые перед этим рассказали о ситуации с соблюдением прав человека на оккупированном полуострове членами парламентского комитета по иностранным делам.

Напомним: три года назад парламент Канады уже рассматривал законопроект о признании депортации крымских татар актом геноцида и установления дня памяти жертв этого преступления. Впрочем, документ дошел лишь до второго чтения, не набрав достаточного количества голосов в свою поддержку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Канаде отказались признавать депортацию крымских татар геноцидом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 64469
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 46129
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 41116
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 34498
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 28035
Крым
Порты могут прийти в упадок- что произойдет, если РФ не получит ответа в Крыму
Порты могут прийти в упадок- что произойдет, если РФ не получит ответа в Крыму Просмотров: 1324
Арест за рубашку - День вышиванки в оккупированном Крыму
Арест за рубашку - День вышиванки в оккупированном Крыму
9
 Просмотров: 1881
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
14
 Просмотров: 1566
Украинские моряки вышли в море на изысканном паруснике
Украинские моряки вышли в море на изысканном паруснике
7
 Просмотров: 2043
Россия продолжает воровать ресурсы из-под носа Украины
Россия продолжает воровать ресурсы из-под носа Украины Просмотров: 495
Больше всего комментируют
11
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
5
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
4
Инаугурация Зеленского: Парубий назвал решающую дату
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 480
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua