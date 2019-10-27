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воскресенье, 27 октября 2019 17:53

В деле освобожденных из плена моряков появился неожиданный поворот

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В деле освобожденных из плена моряков появился неожиданный поворот
Полозов сообщил, что моряков могут объявить в розыск. Фото: Twitter

Россия может объявить в розыск освобожденных из плена украинских моряков.

Об этом сообщил адвокат военных моряков Николай Полозов, передает Крым.Реалии.

"Есть очень серьезная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд", - сказал он.

Полозов напомнил, что моряки сейчас остаются в статусе обвиняемых в России. Их дело в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.

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"После освобождения моряков было принято решение расформировать команду адвокатов, дальше этим делом занимаюсь я. Сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, естественно, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, для того, чтобы это дело прекратить в целом", - пояснил адвокат.

25 ноября 2018 в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Трое украинских моряков получили ранения.

24-м пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).

7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину.

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