В Азовское море отправился российский ракетный фрегат - Reuters

РФ продолжает усиливать свое военное присутствие в Азовском море.

Российский ракетный фрегат с вертолетом на борту отправился в направлении Азовского моря, пишет Reuters.

Российское судно отошло от порта в оккупированной Феодосии на 1,5 морской мили .

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Корабль вооружен ракетами "Калибр-НК", сверхзвуковыми ТРК "Оникс" также корабль имеет на борту 2 вертикальные пусковые по 12 зенитных ракет комплекса "Штиль-1".

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив.

В интервью ВВС Турчинов сказал, что переход возможен в ближайшее время, ведь с этим вопросом нельзя медлить.

25 ноября во время прохода в Керченском проливе украинском МРК "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" были атакованы русскими пограничными кораблями.

В связи с этим в Украине было введено военное положение на 30 дней. За это время РФ продолжает наращивать военное присутствие у сухопутных границ с Украиной и в Азовском море.