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среда, 19 декабря 2018 15:56

Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив

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Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
Украинские военные корабли пройдут через Керченский пролив новым путем Фото: Новое Время

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив.

В интервью ВВС Турчинов сказал, что переход возможен в ближайшее время, ведь с этим вопросом нельзя медлить.

"Это для нас важно. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - подчеркнул Турчинов.

"Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", - добавил секретарь СНБО.

Украина будет приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил.

"Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать", - объяснил Турчинов. Но пока такая инициатива не получила ответа.

Он подчеркнул, что если оставить на произвол судьбы ситуацию, которая разворачивается вокруг Керченского пролива, если украинские моряки не будут немедленно освобождены из плена, тогда цивилизованный мир фактически признает, что Россия имеет право на любую агрессию, на любые изменения границ, и не будет нести за это ответственность.

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"Давайте говорить честно - РФ осуждена, но не наказана", считает глава Совета нацбезопасности. По его мнению, после такой агрессии должны быть значительно усилены санкции против России, приняты соответствующие меры относительно российского флота по всему миру, иначе следующие действия будут еще кровопролитнее и опаснее не только для Украины, но и для других стран.

С весны 2018-го Россия начала перебрасывать военные корабли к Азовскому морю, начиная его активную милитаризацию. Фактически РФ начала претендовать на полный контроль Керченского пролива после открытия Крымского моста.
В ответ на агрессивные действия России на Азове Украина решила создать базу Военно-морских сил в регионе и начала переброску туда военных кораблей. Некоторые из них были переправлены сухопутным путем, а в сентябре этого года из Одессы в Бердянск через Керченский пролив успешно прошли 2.
Корабли ВМС Украины сообщили российской стороне о плановом переход заранее, однако ответа не получили. Своими агрессивными действиями Россия нарушила как двусторонние договоренности, в частности о совместном использовании Азовского моря от 2003-го, так и многочисленные международные договоры, в частности Конвенцию ООН по морскому праву. Украина считает, что действия России по всем уставам ООН квалифицируются как агрессия.
Судя по записям, украинские моряки в ответ на требования россиян заявляли, что они заходят в Азовское море в соответствии с договором между странами о морской границе, и что у них на борту нет тяжелого вооружения. Российские военные все равно требовали остановиться и угрожали оружием.
По координатам, которые опубликовала российская ФСБ, корабли ВМС Украины находились в международных водах во время нападения, автоматически освобождает их от юрисдикции какого-либо государства, кроме того, под чьим флагом они идут
Большинство стран Запада сразу же отреагировала на события, осудив агрессию и призвав страны к деэскалации ситуации.
В ЕС, НАТО и США призвали Россию срочно освободить украинских моряков и отдать военные корабли.

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