В аннексированный Крым прибыл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу

В оккупированный Россией Крым приехал глава российского министерства обороны Сергей Шойгу.
Об этом сообщили в ведомстве.
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Шойгу якобы прибыл на "межвидовые учения", которые проводит Россия на территории аннексированного Крыма.
"Министр на вертолете совершил облет районов дислокации российских войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям", - сообщили российские СМИ.
21 апреля в Крым перебросили войска, участвующие в так называемых учениях.
Сегодня, 22 апреля, Россия начала основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на территории оккупированного Крыма в рамках "внезапной проверки боеготовности".
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