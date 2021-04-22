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четверг, 22 апреля 2021 13:21

В аннексированный Крым прибыл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу

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В аннексированный Крым прибыл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу
Сергей Шойгу прибыл в аннексированный Крым. Фото: uznayvse

В оккупированный Россией Крым приехал глава российского министерства обороны Сергей Шойгу.

Об этом сообщили в ведомстве.

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Шойгу якобы прибыл на "межвидовые учения", которые проводит Россия на территории аннексированного Крыма.

"Министр на вертолете совершил облет районов дислокации российских войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям", - сообщили российские СМИ.

21 апреля в Крым перебросили войска, участвующие в так называемых учениях.

Сегодня, 22 апреля, Россия начала основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на территории оккупированного Крыма в рамках "внезапной проверки боеготовности".

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