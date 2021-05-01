В аннексированном Крыму обнаружили новый штамм коронавируса

В Крыму обнаружили британский штамм коронавируса. Фото: Reuters

В аннексированном Крыму впервые обнаружили случай британского штамма коронавируса COVID-19.

Сейчас пациент находится под наблюдением. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"Проводятся мероприятия по контролю и мониторингу этой ситуации и за лицами, которые прилетают из Соединенного Королевства Великобритании. Такие лица должны находиться в режиме самоизоляции, список по их прилету передается в МВД для контроля. Их немного, сегодня под наблюдением один человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что британский штамм был обнаружен в результате лабораторных исследований, клинических признаков заболевания не было обнаружено.

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В Роспотребнадзоре также добавили, что на сегодняшний день нет информации о том, что в Крым завезен индийский штамм.

За прошедшие сутки, 30 апреля, в Украине обнаружили 8549 новых случаев COVID-19. Умер 351 больной, выписаны 14956 человек.