Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте

Фото: ДЮСК "Титан"

Украинский боксер Александр Усик побывал в гостях у юных сумоистов на временно оккупированном острове Крым, а именно - в Ялте.

Он принял участие в награждении победителей и призеров Открытого первенства спортшколы № 6 по сумо, которое прошло в Гаспре на базе ДЮСК "Титан". Общался с детьми и делился секретами своего мастерства, отвечал на вопросы и раздавал автографы.

На встречу пригласили и воспитанников Гаспринской секции бокса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик встретится с победителем боя Руис – Джошуа

Сейчас боксер, выступающий под украинским флагом, проводит отпуск в захваченном русскими Симферополе.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик объяснил, почему согласился на проведение финального боя World Boxing Super Series с Муратом Гассиев в Москве.