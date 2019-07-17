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среда, 17 июля 2019 17:18

Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
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Усик проводит отпуск в аннексированном Крыму
Фото: ДЮСК "Титан"
Усик проводит отпуск в аннексированном Крыму
Усик проводит отпуск в аннексированном Крыму
Усик проводит отпуск в аннексированном Крыму
Усик проводит отпуск в аннексированном Крыму

Украинский боксер Александр Усик побывал в гостях у юных сумоистов на временно оккупированном острове Крым, а именно - в Ялте.

Он принял участие в награждении победителей и призеров Открытого первенства спортшколы № 6 по сумо, которое прошло в Гаспре на базе ДЮСК "Титан". Общался с детьми и делился секретами своего мастерства, отвечал на вопросы и раздавал автографы.

На встречу пригласили и воспитанников Гаспринской секции бокса.

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Сейчас боксер, выступающий под украинским флагом, проводит отпуск в захваченном русскими Симферополе.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик объяснил, почему согласился на проведение финального боя World Boxing Super Series с Муратом Гассиев в Москве.

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