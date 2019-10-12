Умерла 22-я жертва теракта в Керченском колледже

Умерла 22-я жертва нападения в Керченском политехническом колледже. Фото - Укринформ

Умерла 22-я жертва нападения в Керченском политехническом колледже, который произошел в октябре прошлого года.

Это одна из раненых педагогов Ольга Грищенко. Длительное лечение женщине не помогло, рассказал и в. и. директора колледжа Денис Колесник.

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"Она перенесла не одну операцию, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не оправилась", - сказал руководитель колледжа, передают "РИА Новости".

17 октября 2018 года студент 4 курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, более 50 получили травмы. Нападавший тоже себя застрелил. Возбудили уголовное дело по статье "теракт". Впрочем, позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.