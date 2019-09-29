Коммерсант В России умер президент Крыма Юрий Мешков

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков сегодня ушел из жизни в больнице в городе Красногорск Московской области. Ему было 73 года.

Об этом сообщила его дочь Марианна Мешкова, передает hromadske.

Дочь рассказала агентству, что ее отца снова перевели в реанимацию после того, как в выходные его оставили без присмотра врачей. Она хотела перевести его из Красногорска в больницу Москвы.

1 сентября Юрий Мешков перенес инсульт во время отдыха в Турции. Медики ввели мужчину в искусственную кому, из которой вывели примерно через сутки.

Дочь екс-президента Крыму предположила, что причиной инсульта мог стать конфликт с работниками отеля. Мешкова с женой поселили в номере ниже заявленного класса.

Юрий Мешков был первым и единственным президентом Крыма с 4 февраля 1994 до 17 марта 1995 года. После этого Верховная Рада Украины отменила эту должность, чтобы обеспечить верховенство Конституции и законов Украины на всей территории страны.

В последние годы Мешков проживал в Москве. он поддерживал окупацию полуострова Россией.

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На 87-м году жизни скончался бывший президент Франции Жак Ширак. 1995 Жак Ширак победил на президентских выборах. Он занимал руководящую должность в течение двух сроков и оставил ее в 2007 году. До этого дважды занимал пост премьер-министра Франции и был мэром Парижа. 2011-го его признали виновным по обвинению в коррупции.