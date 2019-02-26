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вторник, 26 февраля 2019 14:48

Украинскому моряку назначили операцию в российской больнице

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Украинскому моряку назначили операцию в российской больнице

Военнопленному украинскому моряку Василию Сороке назначили операцию на раненой руке.

Моряк сидит в старой камере без горячей воды, пишет его адвокат Сергей Бадамшин сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня в СИЗО Лефортово посетил военнопленного Василия Сороку. И вот есть хорошие новости. В минувшую пятницу ему провели обследование в московской" гражданской "больнице и врач назначил проведение операции на раненой руке. Дата операции пока не определена, в эти дни идет подготовка , анализы. Ожидаемо, но ноу-хау тюремных врачей лечить разрыв трех сухожилий и нерва уколами витамина B результата не дало. Из-за разрыва, отек ниже раны не сходит, - пояснил врач. Спасибо ему за желание помочь и верность врачебному долгу. Также по мнению специалистов, к которым я обращался, промедление с операцией может привести к необратимые последствия", - написал он.

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Василий Сорока в бытовых сложностей относиться снисходительно и с юмором. И в целом настроение бодрое.

"Еще был сегодня утром неприятный инцидент в СИЗО, когда через организации консульской помощи сотрудники изолятора были вынуждены отказать в свиданиях родным и близким других арестантов. Люди приехали со всей страны, некоторые с детьми. До слез. Я рассказал об этом Сороке. Василий просил меня передать, чтобы родных и близких, тем более с детьми, пускали в заключенных в приоритетном порядке. и просил быть скромнее: "Не нужно много внимания там, где оно не нужно", - отметил он.

Семи военнослужащим РФ сообщили о подозрении в ведении агрессивной войны за таран украинских судов "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу" в Керченском проливе 25 ноября в прошлом году.

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