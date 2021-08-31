Украинского политзаключенного принудительно привили российской вакциной

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Фото: Reuters

Незаконно осужденному в РФ украинскому политзаключенному Геннадию Лимешко против его воли сделали Covid-прививку вакциной, не признанной Всемирной организацией здравоохранения.

После вакцинации у него резко ухудшилось состояние здоровья, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Началась тахикардия и сильная головная боль.

"Сотрудники исправительной колонии в Ставропольском крае, где содержат Лимешко, угрожая штрафным изолятором и запретом общаться с родственниками, заставили его подписать согласие на прививку. Впоследствии администрация учреждения отказала Геннадию в оказании медицинской помощи. А это является грубым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению", - написала она в Facebook.

Денисова обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно предоставить Лимешко необходимую медпомощь. Омбудсмен также просит генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского срочно выехать в колонию и посетить украинца.

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В оккупированном Крыму 12 августа 2017 года задержали за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ" 25-летнего Геннадия Лимешко из Харьковской области. 10 мая 2018-го Судакский городской суд незаконно признал Лимешко виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Следствие утверждало, что на полуостров он приехал чтобы "привести в негодное состояние" линии электропередач вдоль трассы Судак - Новый Свет, вызвать обвал горных пород для перекрытия трассы, а также поджечь лес в районе Судак - Алушта и свалку в поселке Рыбачье.