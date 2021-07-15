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четверг, 15 июля 2021 07:51

В украинского политзаключенного серьезные проблемы со здоровьем

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В украинского политзаключенного серьезные проблемы со здоровьем
Политзаключенный Яцкин имеет проблемы со здоровьем. Фото: Крым.Реалии

В украинца Ивана Яцкина, который сейчас находится в российском СИЗО "Лефортово", ухудшилось состояние здоровья. В частности обострилось хроническое заболевание ног - воспаление сосудов и образование трофических язв.

"Обезболивающие ему в принципе не дают, а от язв фельдшер выдал какую-то мазь без упаковки и инструкции. Иван Григорьевич несколько раз в неделю пишет заявления, что нуждается в медицинской помощи, однако администрация СИЗО игнорирует. Плюс ко всему активизировалась работа оперативников СИЗО по созданию неприемлемых условий его содержание", - написал адвокат Николай Полозов в Facebook.

В нарушение закона к Яцкина допустили одного из фигурантов уголовного дела - высокопоставленного сотрудника крымской полиции, который пытался завербовать украинца.

"Я сказал об этом и суд обязал прокурора организовать проверку. Очевидно, оперативникам СИЗО прилетело и Яцкина начали притеснять. Сначала спровоцировали конфликт с соседями по камере, затем перевели в другую, где условия очень плохие, не работает даже туалет", - заявил Полозов.

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Неделю назад ночью к нему пришел сотрудник изолятора и приказал идти в карцер, а в его камере разместят других. Яцкин отказался.

Ивана Яцкина задержали в октябре 2019 года в Крыму работники ФСБ, вывезли в Москву и поместили в изолятор "Лефортово". Крымчанина обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии оккупантов, он якобы собирал в Крыму и передавал в Украине сведения, составляющие государственную тайну РФ.

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