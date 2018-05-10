Украинца в Крыму приговорили к 8 годам заключения

Мужчину обвинили в подготовке теракта. Фото: "Цензор.нет"

10 мая Судакский городской суд в оккупированном Крыму признал украинца Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ".

Лимешко признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Суд учел наличие у Лимешка малолетней дочери. Отягчающим обстоятельством стал политический мотив преступления, сообщает "Крым Реалии".

"Ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России", - говорилось в приговоре.

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Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года.

В оккупированном Крыму 12 августа 2017 задержали 25-летнего Геннадия Лимешка. Об этом через три дня сообщили российские спецслужбы. Мужчину называют "агентом Службы безопасности Украины" и обвиняют в подготовке диверсий на трассе Судак - Новый свет. Якобы хотел спилить линии электропередачи, устроить поджог в лесу и спровоцировать обвал пород рядом с автодорогой. У Лимешка изъяли две тротиловые шашки, граната, емкости с горючей смесью, ручную пилу и фотоаппарат, говорят в ФСБ.