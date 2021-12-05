Украинский политзаключенный два месяца провел в карцере в Крыму - Денисова

Украинский политзаключенный Андрей Захтей / Фото со страницы в Facebook Денисовой

Украинский политзаключенный Андрей Захтей два месяца провел в карцере исправительной колонии строгого режима №1 в аннексированном россиянами Симферополе за якобы нарушение режима.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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"Несмотря на проблемы со здоровьем, украинский гражданин вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости. Андрей имеет хронические заболевания, язву желудка, жалуется на боли в спине, из-за травмы позвоночника, онемения рук и ног", - написала Денисова.

Такие действия администрации колонии противоречат гарантированным нормам конвенции о защите прав человека и основных свобод ООН. Денисова обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, чтобы восстановить права Захтея, и гарантировать ему надлежащие условия содержания, предоставить необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения его в карцер.

Омбудсмен добавила, что 5 декабря дочери Захтея Александре исполняется 6 лет. Со времени задержания политзаключенного в августе 2016 мать воспитывает ребенка сама.

ФСБ России в августе 2016 года задержала в аннексированном Крыму "украинских диверсантов", среди которых был Захтей, работавший на полуострове таксистом. Российские спецслужбы утверждают, что группа планировала теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Власти Украины отрицают российские обвинения в отношении украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.

В феврале 2017 года российское следствие перевело Захтея из московского СИЗО "Лефортово" в Крым. В марте 2017 года политзаключенный написал заявление в миграционную службу России с просьбой лишить его российского гражданства. В феврале 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Захтея к 6,5 годам колонии строгого режима и штрафу около 105 тыс. грн.

В сентябре 2019 года Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина после того, как узнал, что его нет в списках на обмен. Он до сих пор находится за решеткой.