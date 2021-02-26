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пятница, 26 февраля 2021 11:34

Украинцы начали борьбу за Крым - 7 лет оккупации полуострова

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Украинцы начали борьбу за Крым - 7 лет оккупации полуострова
Украинцы пытались противостоять российской агрессии. Фото: Крыма - Vgorode.ua

В этот день 26 февраля 2014 года 12 тыс. крымчан, вышли на митинг под стены Верховной Рады Автономной республики Крым. Хотели помешать оккупации Крыма Россией.

Участниками акции были представители Меджлиса крымскотатарского народа, активисты "Евромайдан Крым", члены ОО "Армия спасения", представители Конгресса украинских националистов, ультрас ФК "Таврия".

В этот же день коллаборационисты согнали под стены пророссийский митинг. Участниками были преимущественно молодые люди спортивного телосложения.

Ситуация была довольно напряженной, но в драку никто не лез, пока сепаратисты не подвезли титушок из организации "Русское единство", которые были вооружены ломами и битами.

После этого началась массовая драка. В результате умерло двое россиян.

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Вечером митингующие разошлись, однако уже на следующее утро здание окружили российские военные. Угрожали применить оружие тем, кто начнет собирать проукраинские движения на полуострове.

По результатам акции оккупанты открыли "Дело 26 февраля". Прокурор-предательница Наталья Поклонская вела суд над проукраинскими участниками, осуждая их к тюремному заключению.

За дни оккупации полуострова 8 граждан Украины пытали и убили за позицию.

Проукраинские активисты Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Ескендер Апселямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арлен Терехов, Руслан Ганиев, Арсен Алиев, Ескендер Ибраимов и Эрвин Ибрагимов считаются пропавшими без вести.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность. Инициаторами документа являются депутаты от "Слуги народа".

На сайте парламента пока что не появился текст законопроекта. О нем рассказала в Facebok заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук.

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Дата
26
февраля

Украинцы начали борьбу за Крым - 7 лет оккупации полуострова

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