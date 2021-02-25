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четверг, 25 февраля 2021 09:52

Отрицаешь агрессию России - ответственность. В Раде появился законопроект о коллаборационистах

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Отрицаешь агрессию России - ответственность. В Раде появился законопроект о коллаборационистах
Законопроект написали депутаты из "Слуги народа". Фото: @verkhovna.rada.ukraine

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность. Инициаторами документа являются депутаты от "Слуги народа".

На сайте парламента пока что не появился текст законопроекта. О нем рассказала в Facebok заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук.

Наказание за коллаборационизм

Предлагается, что коллаборационистами будут считаться граждане, которые отрицали вооруженную агрессию против Украины и оккупацию ее территорий или публично призывали к поддержке агрессора, сотрудничества с оккупантами или непризнание государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.

Таких лиц будут лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 10 до 15 лет.

Если человек работал на оккупанта, но не исполняла организационно-распорядительные функции, то ее будут наказывать лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 10 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Если же занималась такими функциями, будучи на должностях в оккупационных администрациях, то ее будут наказывать лишением свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 15 лет с возможной конфискацией имущества. Если человек работал в незаконных "судебных, правоохранительных органах" оккупантов, то за это - от 12 до 15 лет тюрьмы.

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За пропаганду в учебных заведениях, а также действия, направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора - исправительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев или заключение до 3 лет с лишением права занимать определенные должности от 10 до 15 лет.

Передача материальных ресурсов оккупантам будет наказываться штрафом до 10 тыс. необлагаемых минимумов или тюрьмой от 3 до 5 лет с лишением права занимать должности.

"Во время поездки на фронт прошлого года много общалась с нашими военными по проблеме коллаборационизма (содействие отдельными гражданами или юридическими лицами государству-агрессору в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, включая поддержку вооруженных формирований и оккупационных администраций государств-агрессора и другие действия, которые квалифицируются как коллаборационизм).

Обещала исследовать вопрос и зарегистрировать законопроект", - написала Евгения Кравчук.

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

В января 2018 года Верховная Рада приняла закон о деоккупации Донбасса. В законе Россия названа оккупантом и агрессором.

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